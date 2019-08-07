Компанія Frontera Resources оскаржила в суді результати конкурсу на добуток нафти на «Дельфіні»

Американська компанія Frontera Resources оскаржить в Окружному адміністративному суді Києва результати конкурсу на право видобувати нафту та газ з найбільшого українського родовища на шельфі Чорного моря «Дельфін». У відповідному позові компанія вимагає визнати конкурс недійсним, повідомили у пресслужбі Frontera Resources.

У компанії вважають, що комісія «перевищила свої повноваження та ухвалювала рішення, які протирічать урядовим актам та порушують процедуру проведення конкурсу».

Потенційні інвестори мали 60 днів на подачу заявок. Умовами до інвестора були – півтора мільярда гривень інвестицій на розвідку, щонайменше п’ять свердловин за перші п’ять років, а державна частка прибуткової продукції має становити не менше 11%.

Відповідно до закону комісія зобов’язана була визначити переможця та надати пропозицію до Кабінету міністрів протягом місяця – тобто до 12 липня 2019 року включно. У свою чергу, уряд має тоді укласти угоду протягом двох місяців.

Утім, переможця конкурсу на «Дельфін» назвали лише 26 липня. Ним стала компанія Trident Black Sea колишнього депутата Державної думи Росії Іллі Пономарьова.

Trident Black Sea на 90% належить Trident Acquisitions Corp, а ще на 10% – ірландській San Leon Energy PLC. Раніше «Дзеркало тижня» повідомляло, що ключовим акціонером Trident Acquisitions Corp. є Ілля Пономарьов – екс-депутат Держдуми, який емігрував з Росії в Україну. Ще 10% акцій належить співвласникові мережі супермаркетів «АТБ» Геннадію Буткевичу.

У коментарі Радіо Свобода сам Пономарьов заявив, що в разі перемоги компанія Trident Black Sea планує інвестувати 1 мільярд доларів у розробку ділянки шельфу та зазначив, що має громадянство України, а від російського відмовився. Також він повідомив, що компанія Trident Black Sea може отриматидержавний захист США у разі агресії росіян.

Про конкурс на «Дельфін» та компанію Frontera Resources як його потенційного фаворита «Схеми» розповідали на початку червня.

Журналісти з’ясували, що саме ця компанія й ініціювала проведення конкурсу. Крім того, вони виявили, що Frontera Resources має сумнівні проекти у Молдові та Грузії, а її фінансовий звіт за частину 2017 та 2018 років свідчить про те, що компанія є збитковою. Інвестиційний банкір Ерік Найман називає збитковість компанію «хронічною».

Крім двох вищезгаданих компаній, заявки на участь у державному конкурсі подавали ще дві: азербайджанська компанія Caspian Drilling Company LTD та «Укрнафтобуріння», бенефіціаром якої є український олігарх Ігор Коломойський.

11 червня голова Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан закликав Кабінет міністрів продовжити конкурс на право розподілу нафти та газу на рекордній за площею ділянці «Дельфін» на Чорноморському шельфі. Він зазначив у своєму офіційному листі, що «штучне зменшення термінів виглядає невипадковим» і «як навмисно створений бар’єр з метою швидкого розіграшу у виборчий період стратегічно важливої нафтогазової ділянки між «своїми» та фірмами, що переслідують виключно спекулятивні завдання». Однак до його звернення міністр енергетики та голова конкурсної комісії Ігор Насалик не дослухався.