ФСБ Росії заборонила маломірним суднам виходити в район Азовського моря

Прикордонне управління ФСБ Росії по Краснодарському краю заборонило маломірним суднам виходити в район Азовського моря «у зв’язку з проведенням антитерористичних заходів». Про це з посиланням на адміністрацію Єйського району Краснодарського краю РФ повідомляють російські ЗМІ.

Заборона діє з 00:00 30 квітня і поширюється у тому числі на прогулянкові та спортивні вітрильні судна, а також надувні плавальні засоби і дошки для віндсерфінгу, сапсерфінгу і їх аналогів.

Раніше в окупованому Криму і в двох районах Краснодарського краю – Єйському і Щербинівському – що межують по акваторії Азовського моря з територією України, запровадили «жовтий» (високий) рівень терористичної небезпеки.

19 квітня речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що в Чорному морі перебувають чотири російські кораблі зі щонайменше 28 ракетами.

Він додав, що російські корабельні угруповання в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетні удари, виконувати завдання щодо ізоляції морського узбережжя, а також проводять розвідку.

Оперативне командування «Південь» повідомило, що російські кораблі у Чорному морі відійшли від берегів України майже на 200 кілометрів, але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.