ФСБ звинуватила шістьох людей у підготовці теракту в окупованому Криму

Федеральна служба безпеки заявляє, що затримала «шістьох громадян Росії» через підготовку ними теракту в анексованому Криму. Стверджується, що ці люди планували підірвати один із православних храмів на півострові «з метою залякування населення». Про це повідомляють російські державні агенції з посиланням на пресслужбу відомства.

У повідомленні вказано, що затримані є прихильниками забороненої в Росії української націоналістичної організації «Правий сектор». У одного з підозрюваних вилучені компоненти для виготовлення бомби, стверджують у ФСБ.

У «Правому секторі» ситуацію не коментували, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії. Представники організації зазвичай заперечують звʼязок із підозрюваними у тероризмі, які затримуються російською спецслужбою.

До якої саме церкви належить храм, де міг готуватися теракт, не уточнюється. Більшість церков у Криму належить до Української православної церкви (Московського патріархату), діють також храми Російської православної церкви та Православної церкви України.