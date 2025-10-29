У Росії ФСБ вимагає від банків можливості читати листування з клієнтами

Федеральна служба безпеки Росії вимагає від російських банків зберігати для силових структур листування з клієнтами та дані з банківських застосунків.

Як пише РБК, до 2027 року кредитні організації мають установити в себе системи оперативно-розшукових заходів (СОРЗ) – програмно-апаратні комплекси, що дозволяють правоохоронним органам віддалено отримувати дані про клієнтів.

Встановлювати такі комплекси згідно із законом мають організатори поширення інформації. ФСБ визнала, що банки мають цей статус, оскільки на їхніх сайтах і в мобільних застосунках користувачі можуть обмінюватися повідомленнями, йдеться в публікації.

До реєстру організаторів поширення інформації з 2019 року входить сервіс «Сбербанк Онлайн». Виробники СОРЗ сказали журналістам РБК, що вбачають «підвищений інтерес» для впровадження своїх продуктів. У великих банках вимоги ФСБ не коментують.