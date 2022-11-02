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ФСБ заявила про затримання українця нібито за підготовку диверсії на ЛЕП у Криму

У затриманого нібито виявили три вибухових пристрої фугасного типу, інструкції з їх використання і схему розташування опор ЛЕП в одному з муніципалітетів республіки

Російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання громадянина України, який нібито готував диверсію на лініях електропередач в окупованому Криму. Про це заявили в центрі громадських зв’язків ФСБ, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

У російському відомстві повідомили, що затриманий – громадянин України 1978 року народження, «завербований СБУ».

Стверджується, що у нього виявили три вибухових пристрої фугасного типу, інструкції з їх використання і схему розташування опор ЛЕП в одному з муніципалітетів республіки.

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Против затриманого відбулося порушення кримінальної справи за статтями 30-281 (підготовка до диверсії) і 222.1 (незаконний обіг вибухівки) кримінального кодексу Росії.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував затриманого на два місяці.

В СБУ інформацію про інцидент не коментували.

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