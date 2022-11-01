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У Севастополі вночі знову чули вибух

Набережна Корнілова в Севастополі (ілюстраційне фото)

У окупованому Севастополі вночі близько 3:40 було чути звук вибуху. Про це повідомляє кореспондент проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За його словами, «хлопок», що пролунав, був схожий на спрацювання системи протиповітряної оборони.

Російський глава Севастополя Михайло Развожаєв написав у телеграм, що вночі в районі Любимівки Чорноморським флотом Росії нібито збили безпілотник.

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Вночі та вранці 29 жовтня у Севастополі було чути звуки вибухів та залпів. За словами російського глави Севастополя Михайла Развожаєва, нібито відбулася атака безпілотників, яку відбивали кораблі Чорноморського флоту Росії. ЗМІ повідомляли про пошкодження кількох російських суден, проте підтвердження цього немає.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що атаку здійснили українські військові, яких нібито готували спеціалісти британських ВМС. Міністерство оборони Великої Британії відкинуло звинувачення.

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