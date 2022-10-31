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Крим: Аксьонов заявив про «націоналізацію» майна осіб, «повʼязаних із київським режимом»

Будівельний гіпермаркет «Новацентр» в окупованому Криму за стилем оформлення наслідує відому українську мережу будівельних гіпермаркетів і дотепер залишався у власності українських бізнесменів

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов доручив провести націоналізацію майна людей та організацій, «повʼязаних із київським режимом». Про це він повідомив 31 жовтня у своєму телеграм-каналі.

«Відповідне рішення буде підписане мною завтра, документи направимо до Держради республіки. Заробляти у Криму вороги Росії не будуть, це принципова позиція», – написав Аксьонов.

За його словами, у «власність Криму» перейде майно кількох компаній, включно з суднобудівним заводом «Залив» та Бахчисарайським цементним заводом. За даними «Інтерфаксу», російська влада Криму вже ввела тимчасові адміністрації в АТ «Бахчисарайський комбінат «Будіндустрія» та в мережі будівельних гіпермаркетів «Новацентр».

Російська влада окупованого півострова 18 жовтня внесла зміни до ухвали «Про питання управління власністю Республіки Крим», які дозволяють визнати «власністю регіону» майно іноземних держав та громадян. Це стосується земельних ділянок та інших об'єктів рухомого та нерухомого майна, які були у власності за даними на 24 лютого 2022 року.

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