Бізнесмен Фукс назвав «наклепом» підозру, оприлюднену СБУ

Бізнесмен Павло Фукс вважає безпідставною підозру СБУ, оприлюднену спецслужбою 16 травня.

«Заява СБУ є безпідставною і пов’язана виключно із особистою економічною зацікавленістю окремих осіб в керівництві СБУ та інших структур. Подібні дії є нічим іншим, ніж наклепом та спробою завдати шкоди моїй діловій репутації з мотивів, що ніяк не пов’язані з захистом інтересів держави та національною безпекою України», – ідеться в коментарі, поширеному в телеграм-каналі Фукса.

Служба безпеки України оголосила 16 травня, що підозрює підсанкційного олігарха Павла Фукса в ухиленні від сплати податків через «масштабні фінансові махінації» зі стратегічними підприємствами України.

За даними слідства, з 2018 року олігарх незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 мільярдів гривень. Як вважають в СБУ, його холдинг знаходив енергетичні, машинобудівні та металургійні підприємства, які мали кредити в збанкрутілих банках, і викуповували їхні кредитні зобов’язання, що дозволяло втручатися в їхню господарську діяльність.

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Павла Фукса в червні 2021 року. Він тоді заперечив свою причетність до компанії, яка була вказана в рішенні Ради національної безпеки і оборони, і обіцяв оскаржувати рішення в суді. Повідомлення про підозру Фукс наразі публічно не коментував.

У квітні 2022 року проєкт Радіо Свобода «Схеми» повідомив, що уродженець Харкова, російсько-український бізнесмен Павло Фукс має спільні бізнес-інтереси у сфері нерухомості з родиною Андрія Портнова у Москві.