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У Києві відновлюють роботу фунікулера

Фунікулер був зачинений на плановий ремонт з липня

У Києві 23 серпня з 12:00 відновлять роботу фунікулеру. Про це повідомили у «Київпастрансі».

Раніше фунікулер був зачинений на плановий ремонт.

«Під час щорічного закриття система безпеки вагонів фунікулеру успішно пройшла статичні та динамічні випробування під великим навантаженням. Також фахівці обстежили колії, контактну мережу і виконали поточний ремонт вагонів підйомників», – мовиться у повідомленні.

Транспортники зазначили, ремонтні роботи завжди проводяться влітку, оскільки в цей час пасажиропотік найменший.

Фунікулер закрили на щорічний ремонт у липні.

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