Київська влада попереджає про щорічне закриття фунікулеру на ремонт

Київський фунікулер не працює через планові ремонтні роботи, повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс» 3 серпня.

За повідомленням, фунікулер на схилі Володимирської гірки запрацює 21 серпня.

«Протягом серпня будуть відремонтовані машинний, компресорний та теристорний зали. Замінять шпали та оновлять контактну мережу. У вагонах підйомника замінять колеса та обшивку, проведуть повний огляд обладнання. Після всіх робіт будуть проведені статичні та динамічні випробування обладнання під навантаженням», – планують у комунальному підприємстві.

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«Київпастранс» пояснює, що ремонт проводиться в серпні, тому що в цей період пасажиропотік падає до мінімум – в межах 2 тисяч людей на день.

В інші сезони, за даними підприємства, фунікулером користується близько 4 тисяч киян та гостей міста.