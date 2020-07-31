Кличко анонсує шість перехоплювальних паркінгів біля станцій метро

Міська влада Києва планує облаштувати паркувальні майданчики біля шести станцій метро, заявив 31 липня мер столиці Віталій Кличко. Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на питання медіа.

Він зазначив, що перший такий паркінг вже працює біля станції метро «Видубичі» вже місяць.

«Це парковка на 193 місця. Там встановили нове освітлення, транспортне та пішохідне огородження, навігацію. Облаштували два пішохідних переходи, зробили дорожню розмітку. Проклали також оптоволокно та встановлять найближчим часом 10 камер відеоспостереження», – заявив він.

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За словами Кличка, на цьому паркінгу щодня залишаються близько 120-140 автомобілів. Він заявляє, що такі ж перехоплювальні майданчики планують створити на в’їздах до міста – біля станцій «Академмістечко», «Святошин», «Червоний Хутір», «Іподром» та «Сирець».

«Загалом на них зможуть розміститися близько 2 тисяч автомобілів. Облаштовуючи перехоплюючі паркінги, місто надає водіям альтернативу – залишити авто на паркінгу та рухатися далі громадським транспортом. Завдяки цьому ми розвантажимо центральну частину міста від приватного транспорту і зменшимо затори у столиці», – вважає мер Києва.

У січні 2020 року компанія Tomtom оприлюднила рейтинг, за яким Київ посів третє місце в Європі та 12-те в світі за кількістю автомобільних заторів. Завантаженість доріг відчутно зросла в період послабленого карантину в травні, коли не працювало метро та діяли обмеження на користування наземним громадським транспортом.