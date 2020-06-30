«Київпастранс» повністю відновлює рух міської електрички

З 1 липня відновлює рух навколо Києва міська електричка, повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

«Курсування електропоїздів відбуватиметься за наступною схемою: у ранковий час «пік» – переважно у напрямку Е1 (Дарниця – Почайна – Борщагівка – Київ-Пасажирський – Дарниця), у вечірній час «пік» – у напрямку Е2 (Дарниця – Київ-Пасажирський – Борщагівка – Почайна – Дарниця)», – йдеться в заяві «Київпасатрансу».

За повідомленням, на вихідних потяги електрички курсуватимуть згідно з розкладом руху.

З 8 червня міські електропотяги відновили роботу за окремими напрямками.

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