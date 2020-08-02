У Києві вандал розтрощив автоматичну систему в’їзду на Труханів острів – Кличко

У Києві розтрощено систему автоматичного в’їзду на Труханів острів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кичко.

«Знову випадок вандалізму в столиці. Вчора, близько півночі, на пункті в‘їзду на Труханів острів чоловік варварськи розтрощив обладнання автоматичної системи. Зокрема, шлагбаум, світлофор, дві камери, контролер боларда та інші технічні засоби. Матеріальні збитки внаслідок пошкодженого комунального майна, за попередніми розрахунками, – майже 300 тисяч гривень», – зазначив Кличко.

Він додав, що комунальники вже працюють над відновленням системи.

За словами мера Києва, особу зловмисника встановили, його затримала поліція. Він обіцяє особисто проконтролювати, щоб справа дійшла до суду.