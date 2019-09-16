Розбиті вікна, зламані двері та порізані сидіння – УЗ про збитки від дій вандалів у електричках

З початку року вандали 172 рази псували приміські поїзди «Укрзалізниці». Як повідомили у відомстві, через такі дії зловмисників компанія зазнала збитків на майже 12,5 мільйонів гривень.

«Залізничники зафіксували 43 випадки нанесення малюнків (графіті) на приміські поїзди, 20 випадків пошкодження внутрішньо салонного обладнання та 13 випадків пошкодження міжвагонних з’єднань. Крім того, зловмисники викрадали з приміських поїздів кабелі, регулятори, розбивали скло тощо», – йдеться в повідомленні.

За даними залізничного перевізника, були затримані 10 осіб. Найчастіше вандалізмом на залізниці займаються групи молодих людей, кажуть в УЗ.

«Найбільше випадків вандалізму – 110 – зафіксовано на території Південно-Західної залізниці, на Придніпровській залізниці – 25, Львівській та Одеській залізницях – по 17 і на Донецькій залізниці – 8», – повідомили залізничники.

В «Укрзалізниці» наголошують, пошкоджені вагони знімають з маршрутів, а це веде до скорочення складів поїздів і створює суттєві незручності пасажирам.

«Укрзалізниця» – національний перевізник вантажів та пасажирів.