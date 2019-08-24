«Динамо» не змогло перемогти «Олімпік» в першому під керівництвом Михайличенка матчі

У Києві на НСК «Олімпійський» столичне «Динамо» і донецький «Олімпік» 24 серпня зіграли унічию 1:1 в дебютній грі під керівництвом нового тренера Олексія Михайличенка.

Голи у грі забили півзахисник «Олімпіка» Сергій Політило і півзахисник «Динамо» Віктор Циганков.

У київського «Динамо» після чотирьох поєдинків 7 очок. Від лідера – «Шахтаря» – команда відстає на 5 очок. «Олімпік» є аутсайдером чемпіонату. У команди після 5-ти ігор 1 очко.

14 серпня з посади головного тренера київського «Динамо» був звільнений Олександр Хацкевич. Це сталося після того, як днем раніше київське «Динамо» не змогло обіграти «Брюгге» з Бельгії і завершило виступи в Лізі чемпіонів. Клуб призначив своїм головним тренером Олексія Михайличенка, який останнім часом обіймав посаду спортивного директора клубу.

Михайличенко вже очолював «Динамо» в 2002-2004 роках.