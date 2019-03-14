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14 Березень 2019, Київ 12:07
Новини | Суспільство

У Києві через футбол 14 березня обмежать роботу станцій метро

О 19:55 зіграють матч київське «Динамо» і лондонський «Челсі»

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У Києві 14 березня ввечері обмежать роботу деяких станцій метро через проведення футбольного матчу, йдеться у повідомленні Київського метрополітену у Facebook.

Згідно з повідомленням, обмеження стосуватимуться двох станцій підземки – «Олімпійська» працюватиме з можливими обмеженнями на вхід, а на станції «Льва Толстого» на вихід працюватиме лише один ескалатор.

«Можливе скупчення людей», – попередили у метрополітені і додали, що станція метро «Палац спорту» працюватиме без обмежень.

Зазвичай такі ситуації виникають за годину до і через годину після футбольного матчу.

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Ввечері 14 березня о 19:55 на НСК «Олімпійський» у Києві київське «Динамо» зустрінеться з лондонським «Челсі» в межах 1/8 фіналу Ліги Європи.

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