Футбол: Зідан знову став головним тренером мадридського «Реала»

Француз Зінедін Зідан знову став головним тренером іспанського футбольного клубу «Реал Мадрид».

Контракт із Зіданом підписаний до 30 червня 2022 року.

До сьогодні тренером команди був Сантьяго Соларі, який очолював «Реал» із жовтня 2018 року. Він змінив на цій посаді Юлена Лопетегі, якого призначили головним тренером у літньому міжсезонні.

Зідан покинув команду 31 травня 2018 року. За два з половиною роки на чолі команди він по одному разу вигравав чемпіонат та суперкубок Іспанії, по два рази Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу, ще тричі – Лігу чемпіонів. Був визнаний найкращим тренером 2017 року за версією ФІФА.

Останній матч на тренерському містку «Реала» Зідан провів у Києві 26 травня. Його команда обіграла англійський «Ліверпуль» у фіналі Ліги чемпіонів.

Наразі «Реал» іде третім у чемпіонаті Іспанії й відстає від «Барселони» на 12 очок. Мадридська команда вже припинила свої виступи в Кубку Іспанії та Лізі чемпіонів.