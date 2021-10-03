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У Києві через матч «Динамо» та «Шахтаря» можуть обмежити роботу станцій метро

Роботу метро можуть обмежити через футбол

У Києві у неділю, 3 жовтня, через матч київського «Динамо» та донецького «Шахтаря» на НСК «Олімпійський» можуть обмежити роботу деяких станцій метро. Про це повідомили у столичному метрополітені.

Перед початком гри станцію «Олімпійська» можуть закрити на вхід. А після завершення матчу можливе закриття на хід станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».

У метро наголосили, що таким чином намагаються уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій, що загрожувало б їхній безпеці.

Матч київського «Динамо» та донецького «Шахтаря» почнеться о 19:30.

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