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Посли країн G7 стурбовані законопроєктом про обрання директора НАБУ

Законопроєкт, зокрема, передбачає зміни у вимогах до кандидатів на посаду голови Національного антикорупційного бюро і його звільнення

Посли країн «Групи семи» прокоментували законопроєкт щодо обрання керівників деяких державних органів, зареєстрований у Верховній Раді в серпні.

«Посли G7 як давні прибічники боротьби з корупцією стурбовані законопроєктом #7654, за яким ми уважно слідкуємо: він створює правові ризики та невизначеність навколо процедур відбору керівництва ключових антикорупційних інституцій України», – заявила пресслужба представництва Групи.

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Законопроєкт №7654 «про внесення змін до деяких законів України стосовно уніфікації вимог до керівників окремих державних органів» зареєстрував у парламенті народний депутат від «Слуги народу» Андрій Клочко. Він, зокрема, передбачає зміни у вимогах до кандидатів на посаду голови Національного антикорупційного бюро і його звільнення.

Документ розкритикував, зокрема, голова правління громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін, заявивши, що він спрощує звільнення директора НАБУ.

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