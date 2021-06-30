У Гаазі до 12 років ув’язнення засуджені соратники Мілошевича

Колишні керівники спецслужб Югославії засуджені до 12 років ув’язнення. 30 червня трибунал в Гаазі виніс обвинувальні висновки у повторному процесі у справі колишнього директора Управління держбезпеки Югославії Йовіци Станішича і колишнього командувача спецназом Франко Сіматовіча.

Їх визнали винними у скоєнні військових злочинів і злочинів проти людяності.

Сторона обвинувачення прийшла до висновку, що обидва підсудних під час війни у Хорватії (1991-1995 роки) і Боснійської війни (1992-1995 роки) намагалися створити «етнічно чисту Велику Сербію». Їм інкримінували переслідування, вбивства, депортації і насильницьке переміщення хорватів та боснійських мусульман.

Справа 70-річного Станішича та 71-річного Сіматовіча, соратників колишнього президента Югославії Слободана Мілошевича вже розглядалася Міжнародним трибуналом ООН по колишній Югославії (МТКЮ) з 2009 по 2013 роки. Тоді обидва вони були визнали невинними за недостатністю доказів. Прокуратура подала апеляцію, яку задовольнили у грудні 2015 року, і справу направили на новий розгляд. 30 червня 2021 року процес завершився.