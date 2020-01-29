Денісова назвала маніпуляцією дані російських тюремників про здоров’я Гафарова

Інформація російських тюремників про стан здоров’я фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміля Гафарова і надання йому медичної допомоги є черговою маніпуляцією, повідомила у фейсбуці Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Акцентую увагу міжнародної спільноти на чергову маніпуляцію та викривлення фактів щодо стану здоров’я наших громадян, які незаконно утримуються у місцях несвободи на території РФ та тимчасово окупованого Криму, – повідомила Денісова.

Денісова з посиланням на адвоката вказала, що Гафарову «було двічі проведено медосвідування, однак результати були сфальшовані».

«Є медичні документи, що свідчать – до затримання окупаційною владою наш співгромадянин мав III групу інвалідності, хронічне захворювання нирок, а також ішемічну хворобу серця. Відповідно до статті 110 КПК РФ, ці захворювання забороняють тримати його під вартою», – додала Денісова.

29 січня управління російської ФСВП в Криму заявило проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, що Джеміль Гафаров не потребує медичної допомоги.

У грудні 2019 року уповноважена з прав людини Людмила Денісова просила російського омбудсмена Тетяну Москалькову провести медичне обстеження і надати медичну допомогу заарештованому кримському татарину Джемілю Гафарову, який перебуває у сімферопольському слідчому ізоляторі.

Адвокат Гафарова зазначав, що його підзахисний перебуває у критичному стані. Джеміль Гафаров має третю групу інвалідності, хронічне захворювання нирок і пов’язані з ними хвороби серця. Адвокат додав, що, крім передачі ліків, Гафарова відмовилися госпіталізувати. Ріфат Яхін подав заяву в адміністрацію СІЗО Сімферополя про проведення медичного огляду його підзахисного.

Співробітники ФСБ Росії, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня в анексованому Криму, закликав до їх негайного звільнення з російського СІЗО.