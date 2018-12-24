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24 Грудень 2018, Київ 10:47
Новини | Міжнародні

Аеропорт Гатвік пропонує винагороду за інформацію про людей, які запускали дрони

Наразі невідомо, хто скеровував дрони до аеропорту

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Лондонський аеропорт Гатвік пропонує винагороду у розмірі 50 тисяч фунтів за інформацію про людей, причетних до запуску дронів поблизу летовища. Про це повідомила 23 грудня поліція графства Сассекс.

Правоохоронці зазначили, що інформацію можна повідомити добровільній організації Crimestoppers, а далі дані передадуть в аеропорт.

Минулого року аеропорт переривав роботу через наближення дронів, які запускали невідомі оператори. 21 грудня Гатвік почав відновлювати роботу.

Поліція затримала двох підозрюваних у причетності до інциденту, але невдовзі їх відпустили, не висуваючи обвинувачень.

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