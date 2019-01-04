Лондонські аеропорти замовили військове обладнання для боротьби з дронами

Лондонські аеропорти Гатвік та Хітроу отримають військове обладнання для боротьби з безпілотними апаратами.

Як розповіли агентству Reuters у Гатвіку, замовлене обладнання коштує кілька мільйонів фунтів і є еквівалентним тому, що отримують збройні сили країни. Інших деталей аеропорт не вказав.

У Хітроу також підтвердили, що замовили відповідне обладнання.

У грудні аеропорт Гатвік переривав роботу через наближення дронів, які запускали невідомі оператори.

Поліція затримала двох підозрюваних у причетності до інциденту, але невдовзі їх відпустили, не висуваючи обвинувачень.