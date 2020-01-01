Кримському блогеру Гайворонському заборонили в’їзд у Росію, він уже в Києві

Висланий з Росії в Україну ялтинський блогер і журналіст Євген Гайворонський прибув до Києва. Про це він розповів проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії. За його словами, 1 січня він оселився в хостелі в українській столиці. Йому в цьому допоміг голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Гайворонський розповів, що протягом 9 днів перебував в «тюрмі для іноземців» в Краснодарському краї Росії. Після втручання виконувача обов’язків генконсула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, російського політолога Ігоря Ейдмана і помічника прем’єр-міністра України, Гайворонського звільнили і в супроводі приставів доставили до російсько-українського кордону.

«Видворяв мене співробітник ФСБ і він же мені поставив заборону в’їзду в Росію. Він намагався відібрати у мене sim-карту. Коли я потрапив в Україну все було добре, правильно: наші хлопці зустріли. За допомогою Малишевського ми вирішили питання. Я дістався в Бахмут, друзі мені зняли готель на добу. В готелі мені випрали всі речі, привели в порядок. Потім купили квиток на поїзд до Києва», – заявив Гайворонський.

Гайворонський зазначив, що планує співпрацювати з українськими ЗМІ, бо «грандіозний обсяг інформації, знань, практичних навичок» щодо ситуації в Росії і анексованому нею Криму. Він зазначив, що «хотів би внести серйозний внесок в справу деокупації Криму».

Раніше стало відомо, що ялтинський блогер і журналіст Євген Гайворонський, якого раніше вивезли з анексованого Криму в Краснодарський край Росії для «видворення», вже перебуває на материковій частині України.

20 грудня підконтрольний Росії Ялтинський міський суд ухвалив рішення про «примусове видворення» Євгена Гайворонського «з території Росії». Після цього його вивезли з анексованого Криму в Краснодарський край Росії.

До цього, 31 жовтня, Гайворонського звинуватили «образі в інтернеті влади і символів Росії» за допис у соцмережі щодо президента Росії Володимира Путіна.

12 листопада підконтрольний Росії міськсуд Ялти вирішив визнати незаконними документи, за якими Гайворонському видали паспорт громадянина Росії.

Раніше підконтрольний суд Ялти заарештував блогера на 15 діб за звинуваченням в ухиленні від лікування від наркозалежності. Адвокат Гайворонського пов’язував його арешт з попереднім затриманням у березні 2019 року – за підозрою у вживанні наркотичних засобів. Сам блогер назвав «маячнею» звинувачення у вживанні наркотиків.