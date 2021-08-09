Росія: стан Газієва після мікроінсульту не поліпшився – адвокат

Стан фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» 61-річного Сервета Газієва, який переніс мікроінсульт у слідчому ізоляторі російського Ростова-на-Дону, не поліпшився. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Айдер Азаматов.

«Останнього разу, коли я його бачив, він не дуже добре почувався. Це наслідки хвороби, пов’язаної з кишечником, і він перехворів коронавірусом в умовах СІЗО. У нього був мікроінсульт. Видно, що він схуд. Я бачив його динаміку до цього, який він був, і який він зараз. Внаслідок мікроінсульту у нього права частина обличчя викривлена. Як він мені сказав, у нього болить вся права частина: і плече, і рука, і нога. Ну це швидше за все з мікроінсультом все пов’язано. Стан, звичайно, залишає бажати кращого. Він мені сказав, що ліки, які йому дають, йому просто не допомагають», – розповів Азаматов.

Публічних коментарів співробітників ФСВП Росії з приводу стану здоров’я Газієва немає. Крим.Реалії намагаються отримати відповідний коментар.

Раніше повідомлялося, що в Криму пройшла акція на підтримку Газієва, піж час якої десятки активістів продемонстрували плакати з гаслами: «Перестаньте вбивати наших людей похилого віку в своїх колоніях», «Припиніть знущатися над людьми похилого віку», «Вимагаємо надати медичну допомогу співвітчизнику».

Раніше стало відомо, що Газієв переніс мікроінсульт у слідчому ізоляторі російського Ростова-на-Дону.

Омбудсмен Людмила Денісова заявляла, що двом ув’язненим у Росії українцям, Джемілю Гафарову та Сервету Газієву, потрібна термінова фахова медична допомога.