Стан здоров’я кримчанина Газієва після мікроінсульту у СІЗО «істотно погіршився» – правозахисники

Фігурант другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», 61-річний Сервет Газієв, який переніс мікроінсульт у СІЗО російського Ростова-на-Дону, скаржиться на погіршення стану здоров’я. про це повідомляє Кримська правозахисна група з посилання мна генерального консула Україні у Ростові Тараса Малишевського.
Правозахисники повідомили, що у Газієва сильно порушена дикція, частина обличчя викривлена, тік очей. Крім того, у нього біль в руках і ногах. Він сильно схуд. За словами Гаієа, ліки, які йому видають, не допомагають.
«Йому не надають належну медичну допомогу. У нього дуже сильно болить спина, що не дозволяє йому здійснювати намаз. Проблеми з тиском. Він переніс ковід, що теж негативно позначається на здоров’ї. В такому стані Газієв змушений продовжувати відвідувати судові засідання у своїй справі», – цитують правозахисники Малишевського.
За словами консула, при цьому Газієву так і не видали медичну карту. Також досі немає відповіді на звернення адвоката у ФСВП Росії, прокуратуру Ростовської області, до омбудсмена, а також на скаргу до слідчого управління МВС Росії у Ростовській області з вимогою перевірити інформацію щодо медичної допомоги Газієву.
Раніше стало відомо, що Газієв переніс мікроінсульт у слідчому ізоляторі російського Ростова-на-Дону.
Омбудсмен Людмила Денісова заявляла, що двом ув’язненим у Росії українцям, Джемілю Гафарову та Сервету Газієву, потрібна термінова фахова медична допомога.
Кримські «справи Хізб ут-Тахрір»
Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними».
Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ