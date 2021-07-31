Стан здоров’я кримчанина Газієва після мікроінсульту у СІЗО «істотно погіршився» – правозахисники

Фігурант другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», 61-річний Сервет Газієв, який переніс мікроінсульт у СІЗО російського Ростова-на-Дону, скаржиться на погіршення стану здоров’я. про це повідомляє Кримська правозахисна група з посилання мна генерального консула Україні у Ростові Тараса Малишевського.

Правозахисники повідомили, що у Газієва сильно порушена дикція, частина обличчя викривлена, тік очей. Крім того, у нього біль в руках і ногах. Він сильно схуд. За словами Гаієа, ліки, які йому видають, не допомагають.

«Йому не надають належну медичну допомогу. У нього дуже сильно болить спина, що не дозволяє йому здійснювати намаз. Проблеми з тиском. Він переніс ковід, що теж негативно позначається на здоров’ї. В такому стані Газієв змушений продовжувати відвідувати судові засідання у своїй справі», – цитують правозахисники Малишевського.

За словами консула, при цьому Газієву так і не видали медичну карту. Також досі немає відповіді на звернення адвоката у ФСВП Росії, прокуратуру Ростовської області, до омбудсмена, а також на скаргу до слідчого управління МВС Росії у Ростовській області з вимогою перевірити інформацію щодо медичної допомоги Газієву.

Раніше стало відомо, що Газієв переніс мікроінсульт у слідчому ізоляторі російського Ростова-на-Дону.

Омбудсмен Людмила Денісова заявляла, що двом ув’язненим у Росії українцям, Джемілю Гафарову та Сервету Газієву, потрібна термінова фахова медична допомога.