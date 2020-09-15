Через розгерметизацію газової магістралі на Київщині поліція відкрила кримінальне провадження

У поліції Київської області повідомили, що за фактом розгерметизації минулої ночі газової магістралі поблизу смт. Чабани відкрите кримінальне провадження.

«За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 292 Кримінального кодексу України (Пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів – ред.) В рамках досудового розслідування буде призначено низку експертиз та встановлено всі причини і обставини, що призвели до розгерметизації газової труби», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється,що наразі поліція забезпечує охорону місця події та підтримує порядок на місці аварії.

Інцидент на газовому трубопроводі високого тиску Уренгой – Помари – Ужгород, який постачає газ до Європи, стався близько 00:20 15 вересня. О 1:10 подачу газу перекрили. Жертв та постраждалих немає. Попередня причина аварії – розгерметизація газопроводу. «Оператор ГТС» повідомив, що роботу ділянки магістрального газопроводу біля Чабанів відновлять за два-три дні.

У Міністерстві енергетики повідомили, що транзит газу до Європи забезпечений у «заявлених об’ємах».