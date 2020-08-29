Генштаб ЗСУ заявив про намір зменшити кількість призовників осіннього призову

Восени 2020 року кількість призваних на строкову військову службу мають зменшити. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройний сил України.

«Нині у Генеральному штабі триває робота з якісного укомплектування Збройних Сил України рядовим та сержантським складом, яка спрямована на збільшення військовослужбовців військової служби за контрактом. Вживаються заходи щодо удосконалення порядку проходження військової служби зазначеної категорії військовослужбовців», – мовиться у повідомленні.

Як розповіли у Генштабі, у військових комісаріатах удосконалюють організацію відбору кандидатів для прийому на військову службу за контрактом.

«Так, з початку року залучено до військової служби за контрактом у Збройних Силах України 25 тис. чоловік (з них понад 2 тис. осіб офіцерського складу). Це дає можливість поставити питання про зменшення чисельності громадян України, які підлягатимуть призову на строкову військову службу у жовтні – грудні цього року. Відповідні пропозиції готуються для подання на розгляд до Кабінету Міністрів України», – зазначили у Генштабі.

Як у липні повідомили у Генштабі, під час весняного призову призвано і відправлено до військ (сил) усього 16 460 осіб, із них до Збройних сил 9 000 осіб, Національної гвардії 5 460 осіб; Державної спеціальної служби транспорту 700 осіб; Державної прикордонної служби 1 300 осіб.