У Генштабі поінформували про результати весняного призову

У Генеральному штабі Збройних сил України поінформували про результати весняного призову на строкову військову службу, який через пандемію COVID-19 завершився лише нині. Цього року весняний призову було проведено протягом травня – липня.

Як повідомили в Головному управлінні персоналу Генштабу, призовні комісії і військові комісаріати (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки) планове завдання виконали на 100%: призвано і відправлено до військ (сил) усього 16 460 осіб, із них до Збройних сил 9 000 осіб, Національної гвардії 5 460 осіб; Державної спеціальної служби транспорту 700 осіб; Державної прикордонної служби 1 300 осіб.

У Генштабі нагадали, що нинішній призов відбувався в умовах, пов’язаних із заходами для недопущення розповсюдження хвороби СOVID-19, тому під час призову особлива увага зверталася на дотримання належних заходів, таких, як тести на виявлення коронавірусної інфекції чи розташування молодого поповнення у військових частинах протягом двох тижнів окремо від іншого особового складу. «Завдяки вжитим заходам не допущено виникнення небезпечної хвороби серед призовників та молодого поповнення, яке надійшло на комплектування військових частин», – заявили в Генштабі.

Крім того, в повідомленні звернули увагу, що особливістю нинішнього призову стало відправлення до військових частин призовників у віці 18–19 років лише за їхнім власним бажанням (за заявами про це) і з можливістю надання відстрочок від призову випускникам закладів освіти цього року, які бажали навчатися далі для отримання наступного вищого рівня освіти.

Цього року черговий призов на строкову службу був указом президента перенесений із квітня – червня на травень – липень «із метою недопущення поширення в державі респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».