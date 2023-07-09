У ЗСУ повідомили, що втрати військ РФ на війні в Україні перевищили 234 тисячі осіб

Втрати Росії в Україні сягнули близько 234 040 військових, йдеться в оновлених даних Генерального штабу ЗСУ 9 липня.
За зведенням, російські війська втратили близько 600 осіб за добу.
Крім того, за добу, як повідомляє штаб, російська армія втратила:
- 4 танки (загалом 4 078)
- 11 бойових броньованих машин (7 964)
- 20 артилерійських систем (4 366)
- 7 реактивних систем залпового вогню (668)
- 3 засоби протиповітряної оборони (413)
- 19 безпілотників оперативно-тактичного рівня (3 685)
- 15 автомобілів (6 929)
- 9 одиниць спеціальної техніки (628)
Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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