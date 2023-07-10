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Генштаб ЗСУ: Росія втратила за добу близько 440 військових на війні в Україні

Загальні втрати Росії в Україні перевищили 234 тисячі осіб

Росія втратила у повномасштабній війні проти України 234 480 своїх військових, заявив вранці 10 липня Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, за останню добу, загинули 440 російських солдатів, йдеться в повідомленні.

У Генштабі також навели дані щодо інших втрат РФ у війні:

  • танки ‒ 4085 (сім– за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 7966 (+2)
  • артилерійські системи – 4371 (+5)
  • РСЗВ – 668
  • засоби ППО ‒ 414 (+1)
  • літаки – 315
  • гелікоптери – 309
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3686 (+1)
  • крилаті ракети ‒ 1271
  • кораблі /катери ‒ 18
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 6937 (+8)
  • спеціальна техніка ‒ 632 (+4).

Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.

Станом на 7 липня Російська служба Бі-Бі-Сі і «Медіазона» спільно з командою волонтерів, користуючись відкритими даними, встановили імена 27 423 російських військовослужбовців, які загинули під час війни Росії проти України.

Автори дослідження також зазначають, що це «мінімальна оцінка російських втрат», а реальне число – «напевно вище».

Реальна цифра втрат, за оцінками авторів дослідження, може бути щонайменше вдвічі більшою. Таким чином, кількість загиблих, за найконсервативнішою оцінкою, може становити 55 тисяч осіб. Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто зазнав тяжкого поранення чи загинув, можуть становити щонайменше 247 тисяч осіб.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.

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