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Влада уточнила дані щодо жертв російського обстрілу Херсона – 5 загиблих

Армія РФ у вівторок вдарила по житлових кварталах Херсона, по об’єктах критичної інфраструктури, дитячому садочку, лікарні, приватних гаражах і автівках

В результаті сьогоднішнього обстрілу російських військ центру Херсона загинуло п’ятеро людей, уточнив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі телемарафону.

«Трагічний день для Херсону. Сьогодні опівдні російській військові здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню «Град» центру Херсона. Їх мішені – це цивільні й цивільна інфраструктура», – розповів Прокудін.

Під вогонь, за його словами, потрапили житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури, дитячий садок та приватні гаражі в Суворовському та Корабельному районах.

Раніше оперативне командування «Південь» заявляло про шістьох загиблих та 12 поранених.

Херсонська міськрада повідомляє у фейсбуці, що загалом 21 людина у Херсоні постраждала від сьогоднішніх обстрілів. 16 людей перебувають у лікарнях міста.

На черговий обстріл Херсона відреагував президент Володимир Зеленський: «Мої співчуття всім, хто втратив рідних. Світ не вправі ні на хвилину забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж. Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти нашого народу і України».

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

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