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Армія РФ обстріляла Херсон – щонайменше 6 загиблих і 12 поранених

Серед інших об’єктів, обстріляно місцевий ринок і зупинку громадського транспорту

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що у вівторок вдень армія РФ нанесла чергового удару по Херсону.

«Херсон під обстрілом. Імовірно «Град». Близько 20 вибухів», – написав він у Telegram.

Оперативне командування «Південь» повідомляє, що армія РФ вдарила по житлових кварталах Херсона, по об’єктах критичної інфраструктури, дитячому садочку, лікарні, приватних гаражах і автівках.

«Декілька будинків отримали суттєві пошкодження, в багатоквартирних – внаслідок прямого влучання палає кілька квартир. Обстріляно місцевий ринок і зупинку громадського транспорту. Просто серед вулиці, у власних домівках та на робочих місцях мирні мешканці Херсону отримували поранення і вмирали. На даний момент відомо про 6 загиблих і 12 поранених. Дані уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється про поранення людини в Очакові.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

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