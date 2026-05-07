На фронті відбулося понад півтори сотні боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 7 травня на фронті відбулося 156 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 65 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4869 дронів-камікадзе та здійснив 2175 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Значна активізація російських атак відбулася на Сумщині, але найбільше боїв, як і впродовж багатьох місяців, зафіксовано на Покровському напрямку на Донеччині.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках триває одне з десяти боєзіткнень, що відбулися сьогодні. Противник здійснив 85 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, 23 із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав чотирьох авіаційних ударів, застосувавши десять керованих бомб.

На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Гришине, Котлине та в бік населених пунктів Ганнівка, Новопавлівка й Шевченко. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Добропілля, Святопетрівка, Прилуки, Залізничне, Староукраїнка, Верхня Терса та Чарівне. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Любицьке, Воздвижівська та Долинка», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

26 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія активізувала наступ майже по всій лінії фронту. «Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення й ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, які перевищують його можливості щодо доукомплектування підрозділів», – зазначив він.

Президент Володимир Зеленський 23 квітня назвав ситуацію на фронті особливою, зазначивши, що позиції ЗСУ більш стабільші, ніж у попередні місяці й роки. Водночас він вказав на те, що Росія продовжує готуватися до повітряних атак на Україну.