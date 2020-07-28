ЦГЗ: в Україні понад 1,8 мільйона хворих на гепатити В і С

В Україні кількість інфікованих гепатитом С оцінюється у 1,3 мільйона людей, гепатитом В – у понад пів мільйона. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

«Вірусні гепатити В і С становлять серйозну загрозу громадському здоров’ю. Близько 80% випадків цирозу та гепатоцелюлярної карциноми викликані саме вірусними гепатитами. Вчасне діагностування вірусних гепатитів є надзвичайно важливим, оскільки завдяки розпочатому лікуванню можна попередити розвиток захворювань і серйозні ураження печінки. Вірусний гепатит С виліковний у 95% випадків. Лікування триває від 12 до 24 тижнів», – мовиться у повідомленні.

У ЦГЗ нагадали, що вірусний гепатит В потребує пожиттєвого лікування, але при вчасному та регулярному прийомі ліків розвиток хвороби можна значно стримати.

Наголошується, що лікування від обох гепатитів можна отримати за кошти держбюджету.