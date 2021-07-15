Повінь у Німеччині та Бельгії: загинули принаймні 20 людей

Внаслідок сильної повені у західній Німеччині та Бельгії загинули принаймні 20 людей, десятки пропали безвісти.

Сильні зливи призвели до того, що річки вийшли з берегів. Повінь пошкодила майно, призвела до закриття автомагістралей і масової евакуації населення рано вранці 15 липня, повідомила місцева поліція.

У західнонімецькому регіоні Ойскірхен влада повідомила про вісім загиблих в результаті повені, в той час як поліція в західному місті Кобленц заявила, що в окрузі Арвайлер загинули чотири людини.

У селі Шульд в районі Ейфель на північний захід від Кельна після обвалення декількох будинків було оголошено зниклими безвісти до 70 осіб.