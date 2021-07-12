В Індії від удару блискавки загинули 11 людей

В індійському місті Джайпур 11 липня від удару блискавки загинули 11 людей, ще більше отримали поранення, повідомляє ВВС.

Люди робили селфі під час зливи на сторожовій вежі популярного туристичного об’єкта Форт Амер XII століття.

Під час інциденту на вежі та стіні форту перебували близько 27 людей. Дехто з них стрибнув на землю.

За даними поліції, більшість загиблих були молодими людьми. Місцева влада пообіцяла сім’ям загиблих компенсацію у розмірі 500 тисяч рупій (6700 доларів).

Блискавки в Індії щороку вбивають в середньому 2 000 людей. З червня по вересень в країні триває сезон мусонів, під час якого випадають зливи з грозами.

Місцеві посадовці стверджують, що смертельні удари блискавок частіше трапляються у районах, де менше дерев.