Львівщина: від удару блискавки загинув підліток

У Львівській області від удару блискавки загинув підліток. Про це повідомили 3 липня у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

Інцидент стався у селі Тарасівка Львівської області близько 21:45. Загиблий – місцевий мешканець 2007 року народження.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що сьогодні, 3 липня, по всій території України очікуються дощі з грозами. В зв’язку з погіршенням погодних умов оголошене штормове попередження.