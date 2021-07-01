Українців попередили про затримки поїздів через негоду

«Укрзалізниця» повідомила, що через складні погодні умоваи можливі затримки низки потягів.

Так, за даними перевізника, затримуються такі поїзди:

№5 Ужгород – Херсон (затримка склала 3 години 34 хвилини);

№81 Ужгород – Київ (затримка склала 3 години 32 хвилини);

№50 Трускавець – Київ (затримка склала 3 години 6 хвилини);

№25 Рахів – Одеса (затримка склала 1 годину 50 хвилин);

№70 Львів – Маріуполь (затримка склала 1 годину 33 хвилини);

№1 Івано-Франківськ – Костянтинівка (затримка склала 1 годину 24 хвилини);

№11 Львів – Одеса (затримка склала 1 годину 22 хвилини);

№18 Ужгород – Харків (затримка склала 1 годину 14 хвилини).

Раніше повідомлялося, що через негоду (пориви вітру, дощ, гроза) напередодні залишилися знеструмленими 300 населених пунктів. Передусім постраждали західні регіони.