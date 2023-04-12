«Надбавки повернемо, якщо знайдемо гроші» – Гетманцев про 30 тис грн військовим

Поправка, проголосована у Верховній Раді щодо повернення надбавок військовим, не гарантує проведення виплати, заявив в ефірі «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода) голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, у поправці Дмитра Разумкова до законопроєкту N8312 пропонується збільшити витрати на виплати військовим без фактичного джерела, за рахунок чого це вдасться зробити.

«Він передбачив видатки бюджету на 154 мільярди, а компенсатори за рахунок скорочення заробітних плат держслужбовцям до 67 тисяч гривень він нараховує лише 2 з половиною мільярда. 154 і 2,5. Ви розумієте, що це шалена різниця між цими коштами. 98% від того, що він запропонував, необхідно десь взяти», – сказав голова Комітету.

Гетманцев вважає, що виплати військовим повернуть, якщо знайдуть, де взяти гроші.

«Я хочу побачити від нього (Разумкова як автора поправки – ред.) розрахунки. І хочу побачити від міністра фінансів також розрахунки щодо виконання цієї поправки. І, якщо відповідні джерела є, якщо вони знайдуться, безперечно, обов’язково ми підтримаємо», – сказав Гетманцев.

10 березня Верховна Рада проголосувала за правку у законопроєкт щодо регулювання окремих аспектів здійснення заходів примусового відчуження майна під час дії правового режиму воєнного стану, яким може бути повернуто щомісячні виплати військовим у розмірі 30 тисяч гривень. Як повідомили депутати, надбавку пропонується повернути шляхом економії на скороченні зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат). У Раді припускають, що обмеження на зарплати держслужбовцям це «дуже мала економія», щоб повноцінно повернути військовим виплати.

Із 1 лютого порядок виплат військовим було змінено. Новий порядок передбачав, що виплати залежать від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань. Зокрема, надбавку в 100 тисяч гривень виплачуватимуть усім, хто виконує бойові завдання на передовій, а 30 тисяч отримуватимуть ті, хто працює на фронті, але не бере участі в боях.