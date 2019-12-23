У столичному «Гідропарку» застрелили чоловіка, поліція почала операцію з розшуку стрільця

У поліції Києва повідомили, що в Дніпровському районі Києва у парку «Гідропарк» в результаті вогнепального поранення помер чоловік.

«Попередньо встановлено, що чоловік отримав вогнепальне поранення та помер на місці. Наразі поліцейські спілкуються з заявницею та оглядають місце події, аби встановити усі обставини. У Києві проводиться спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисника», – йдеться в повідомленні.

Що стало причиною стрілянини і чи були знайомі загиблий і стрілець наразі не повідомляють.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Правоохоронці почали досудове розслідування.