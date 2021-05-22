Шанси України на перемогу на «Євробаченні» зросли – букмекери

Шанси України на перемогу на пісенному конкурсі «Євробачення» зросли, свідчать дані порталу Eurovision World.

Згідно з підрахунками експертів, ймовірність перемоги українського гурту «Go_A» з піснею «Shum» становить 11%. Раніше шанси перемогти в конкурсі оцінювали в 11%. Україні віддають четверте місце.

Найбільш вірогідною вважають перемогу представника Італії – гурту «Maneskin» – з піснею «Zitti e buoni».

Букмекери прогнозують, що на другому і третьому місці опиняться Франція і Мальта відповідно.

Фінал «Євробачення-2021» розпочнеться 22 травня о 22:00. Україна виступить під 19-м номером.