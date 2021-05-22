Сьогодні відбудеться фінал «Євробачення»

Фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» відбудеться у Роттердамі сьогодні, 22 травня.

Трансляцію конкурсу можна буде подивитися на двох телеканалах: UA: Перший і СТБ.

Крім того, фінал «Євробачення» можна буде подивитися на сайті конкурсу і фейсбук-сторінці «Євробачення».

Фінал конкурсу відбудеться на арені Ahoy у Роттердамі. Трансляція почнеться о 22:00.

20 травня визначилися всі учасники фіналу. Традиційно у фіналі виступатимуть країни «великої п’ятірки» – Франція, Німеччина, Іспанія, Велика Британія та Італія. Крім того, до гранд-фіналу потрапляє країна-господарка – Нідерланди.

З першого півфіналу до фіналу кваліфікувалися Україна, Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія.

З другого півфіналу вийшли Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Маріно, Швейцарія, Греція та Фінляндія.