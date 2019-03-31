ДПСУ: російські прикордонники можуть перешкоджати українцям, які їдуть голосувати з Криму на материк

У Державній прикордонній службі України припускають, що російські прикордонники можуть перешкоджати українцям, які їдуть голосувати з анексованого Росією Криму на материкову частину України.

Як заявив 31 березня радник голови прикордонної служби Олег Слободян, кількість громадян, які перетинають адміністративну межу з окупованим Кримом зменшилась у порівнянні з минулим тижнем.

«Ми отримали інформацію, що прикордонники країни-окупанта зупиняють українців, які їдуть на материк, запитують у них мету поїздки. У нас немає інформації, чи повернули вони когось, хто заявив, що він їде голосувати, але з великою долею ймовірності можна припустити, що вони не дають проголосувати», – сказав Слободян.

Він наголосив, що всі підрозділи ДПСУ працюють у штатному режимі, охорона кордону здійснюється посилено. Загалом на охорону кордону вийшло понад сім тисяч особового складу. Ще 1 300 осіб перебуває у резерві, кажуть у прикордонній службі.

Крім цього, на охорону морських кордонів вийшли морські підрозділи. Декілька катерно-корабельних груп здійснюють охорону морських рубежів у Чорному і Азовському морях.

«Якщо говорити про тенденції перетину кордону чи лінії розмежування, то суттєвого збільшення кількості осіб, які перетинають кордон, адміністративну межу чи лінію розмежування ми не спостерігаємо. А в зоні ООС навпаки, зменшено кількості пасажиропотоку в півтори- два рази, ніж це було тиждень тому», – цитує Слободяна сайт МВС.

В Україні 31 березня відбувається голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів.