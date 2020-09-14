Голова Миколаївської ОДА повідомив про позитивний тест на COVID-19

Голова Миколаївської ОДА Олександр Стаднік повідомив про позитивний тест на COVID-19.

«Щойно отримав результати дослідження на COVID-19. На жаль він виявився позитивним. Висока температура, біль у горлі та інші типові симптоми хвороби стали приводом для звернення до лікаря. Дорогі мої, вкотре звертаюся з прохання берегти себе та свої близьких. Будьте свідомі, дотримуйтеся порад лікарів та фахівців. При перших ознаках занедужання звертайтеся до лікарів», – написав він у фейсбуці.

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, у Миколаївській області від початку епідемії підтвердили 2 051 випадків інфікування коронавірусом, 98 з них – минулої доби. Померли 48 людей, одужали 693.

Сьогодні про інфікування коронавірусом повідомив також голова Житомирської облради Володимир Ширма.

Загалом за час пандемії в Україні виявили 156,7 тисячі випадків захворювання, одужали 69 543 пацієнтів, померли 3211 людей.