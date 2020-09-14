Голова Житомирської облради захворів на COVID-19

Голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма захворів на COVID-19.

«Зробив тест на коронавірус – результат позитивний. Наразі перебуваю на лікарняному. До цього я був у відпустці, тож не контактував з працівниками обласної ради та облдержадміністрації. Бережіть себе, дотримуйтесь протиепідемічних заходів. Це не жарти. На жаль, це реалії нашого нинішнього життя», – написав Ширма у фейсбуці.

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, у Житомирській області від початку епідемії підтвердили 4 390 випадків інфікування коронавірусом, 98 з них – минулої доби. Померли 83 людини, одужали 1 955.

Загалом за час пандемії в Україні виявили 156,7 тисячі випадків захворювання, одужали 69 543 пацієнтів, померли 3211 людей.