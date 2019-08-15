Ексначальник Нацполіції Одещини надалі залишиться під домашнім арештом – суд

Київський апеляційний суд залишив колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна під цілодобовим домашнім арештом до 25 вересня.

Як повідомила прес-служба суду, колегія суддів розглянула апеляційні скарги на рішення Солом'янського райсуду Києва від 26 липня, яким відмовлено в задоволенні клопотання детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і застосовано до Головіна цілодобовий домашній арешт до 25 вересня включно.

«За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 26 липня 2019 року залишено без змін, апеляційні скарги прокурора та сторони захисту – без задоволення», – йдеться в рішенні суду.

Колишнього керівника національної поліції Одеської області Дмитра Головіна, затриманого 25 липня в Одесі, обвинувачують у продажі контрафактних цигарок, які були речовими доказами, повідомили минулого тижня в НАБУ.

Згідно із матеріалами слідства, підприємці у змові з екскерівництвом поліції в 2017 році заволоділи сімома контейнерами тютюнових виборів, які проходили як речовий доказ по одному з кримінальних проваджень. Цигарки були вилучені з обігу, їхня ринкова вартість становила, за офіційною інформацією, до 50 мільйонів гривень.

Пізніше у справі був затриманий детективами НАБУ перший заступник колишнього начальника поліції Одещини Костянтин Гейко.

Дмитро Головін очолював Головне управління Національної поліції в Одеській області з листопада 2016 року по квітень 2019-го.