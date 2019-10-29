Гончарук підписав меморандум з операторами про покриття 4G на 90% території України

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час інвестиційного форуму в Маріуполі підписав меморандум із чотирма операторами мобільного зв’язку на реорганізацію радіочастот у діапазоні 900 МГц. Як повідомляє сайт уряду, підписантами меморандуму стали оператори Vodafone, Lifecell, «Київстар» та «Інтертелеком».

«Оператори отримають конкурентні умови, за яких будуть змагатися між собою за кращу якість інтернету. Як результат, у компаній будуть нові можливості для інвестицій та розширення набору послуг. А в українців – якісний зв’язок у селах та на дорогах», – сказав прем’єр-міністр.

Як повідомили в уряді, відсутність швидкісного мобільного інтернету в регіонах спричинена тим, що розподіл частот між операторами в діапазоні 900 МГц недостатній для запуску 4G.

«Виправити ситуацію дозволить виконання нещодавно підписаного операторами спільного плану заходів, згідно з яким від частки діапазону відмовиться «Київстар». Цьому оператору, згідно з ліцензією, наразі віддано близько 60% доступних частот у діапазоні 900 МГц. Також своїми частотами у цьому діапазоні поступиться оператор CDMA «Інтертелеком», який отримає натомість частоти у діапазоні 800 МГц. Зі свого боку, уряд полегшуватиме задачу операторам: сприятиме доступу до інфраструктури, запровадженню технейтральності, встановленню справедливої ціни за переоформлення ліцензій», – йдеться в повідомленні.

У липні президент України Володимир Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до зв’язку четвертого покоління (4G) по всій країні до кінця року.

17 травня п’ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про заходи для запровадження системи мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G).