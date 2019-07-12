В Google зізналися, що голосові команди, отримані пристроями, прослуховують живі люди

Співробітники Google прослуховують голосові команди, видані користувачами пристроїв Google Home або додатки Google Assistant, і передають їх стороннім компаніям. Про це повідомляється в корпоративному блозі пошуковика.

Публікація з’явилася після того, як бельгійський канал VRT News повідомив про отримання понад тисячу аудіозаписів голосових команд від одного з підрядників компанії.

У репортажі каналу розповідалося, що частина отриманих аудіозаписів містила особисті дані користувачів і розмови, не призначені для сторонніх. У деяких випадках люди не знали, що пристрій їх слухає, і команди записувалися помилково.

У корпорації заявили, що вживають заходів для того, щоб знеособити повідомлення, і забороняють розшифровувати фонові розмови. Передачу розмов там пояснюють необхідністю вдосконалювати системи голосового управління. У компанії заявляють, що дають користувачам можливість оцінити, які дані вони передають, і видалити їх із загального користування.

Користувачі розумних пристроїв часто не розуміють, що їх приватна інформація може виявитися в чужих руках, відзначає видання The Verge. Журналісти звертають увагу, що ситуація з Google сталася через тиждень після того, як стало відомо, що компанія Amazon не видаляє частину даних користувачів свого голосового помічника навіть після того, як ті думають, що це зроблено.