ГПУ: 795 прокурорів склали тест в рамках першого етапу атестації

У Генпрокуратурі повідомили про закінчення тестування в рамках першого етапу атестації прокурорів відомства.

«Успішно склали іспит (тобто набрали необхідні 70 і більше балів зі 100) – 795 з 988 осіб (всі дані станом на 5.11.2019). Вони будуть допущені до другого етапу атестації – тестування на загальні здібності та навички», – йдеться в повідомленні пресслужби ГПУ.

За даними Генпрокуратури, до складання іспиту у формі анонімного тестування допустили 1083 прокурори ГПУ, які подали заяви.

21 жовтня у ГПУ повідомили, що прокурори, які не подали заяви про намір пройти атестацію для роботи в нових органах прокуратури, будуть звільнені.

Закон про реформу органів прокуратури набрав чинності 25 вересня 2019 року, який, серед іншого, передбачає, що для переведення до нових органів прокуратури прокурори мають пройти атестацію.